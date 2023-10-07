أوكرانيا تدلي ببيان بشأن صناعاتها العسكرية

أدلى دنيس شميهال رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم السبت، ببيان بشأن تطوير الصناعات العسكرية في بلاده.

وأعلن شميهال أن بلاده كثفت إنتاج الطائرات المسيرة المقاتلة بمئة ضعف، العام الماضي، عقب الأزمة الحالية.

ونقلت وسائل إعلام عن شميهال القول، في العاصمة كييف، إن مئتي شركة جديدة بدأت تطوير مسيرات قتالية.

وقال رئيس الوزراء إن "انتقال الطائرة المسيرة الآن من التطوير إلى الشراء أصبح قليلا بالقدر المستطاع".

وأضاف أن صناعة الدفاع الأوكرانية غيرت بشكل جذري نهجها وجرى تحديث شركة الأسلحة الحكومية "يوكروبورونبروم".

ولعبت المسيّرات دورا كبيرا في الأزمة الحالية منذ انطلاقها في فبراير 2022.

وتستخدم أوكرانيا وروسيا مسيرات استطلاع، وأخرى قتالية.