وزير دفاع روسيا يتفقد تصنيع صواريخ نووية جديدة عابرة للقارات

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن الوزير سيرجي شويجو تفقد مراحل تصنيع منظومة "سارمات" الجديدة للصواريخ النووية العابرة للقارات، والتي من المقرر أن تدخل الخدمة قريبا.

وأكد شويجو التصريحات، التي أدلى بها الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق، بأن الصواريخ الروسية، التي تطلق من منصات تحت الأرض تعرف باسم الصوامع، أصبحت جاهزة للدفع بها في القتال.

ونُقل عن شويجو قوله إن "إعادة تجهيز قوة الصواريخ الاستراتيجية بهذه المنظومة، التي ستصبح أساس القوات النووية الاستراتيجية الروسية الأرضية، تمثل أولوية لضمان القدرة الدفاعية للبلاد".

وعلقت موسكو مشاركتها في معاهدة "ستارت الجديدة، وهي المعاهدة الأخيرة المتبقية التي تحد من حجم الترسانتين النوويتين الروسية والأميركية.