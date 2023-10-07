الجامعة العربية تحمّل المجتمع الدولي مسؤولية الوضع في غزة

حمّل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، المجتمع الدولي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة.

ودعا أبو الغيط، في بيان نشره المتحدث باسمه، إلى وقف العمليات العسكرية بشكل فوري، مذكراً بما سبق أن حذر منه مراراً من أن استمرار إسرائيل في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة يعد بمثابة قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من أي فرص جادة للاستقرار علي المدى المنظور.

وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيانه، إن «دائرة المواجهة المسلحة بين الجانبين تبتعد بالمنطقة عن أي فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار أو السلام في المستقبل القريب».

وأضاف البيان أن «الأمين العام للجامعة العربية لديه اقتناع كامل بمسؤولية المجتمع الدولي عن الوضع الحالي في ظل غياب أي رد فعل حقيقي على سياسات اليمين الإسرائيلي المستفزة ضد المقدسات الإسلامية والمضادة لحل الدولتين والتي تحاول إجهاض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967».



