مصر تجري مشاورات لخفض التصعيد في غزة

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، مشاروات مع عدد من الدول من أجل احتواء التصعيد الراهن بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتلقى شكري اتصالا من نظيره التركي هاكان فيدان، تباحث الوزيران خلاله حول سبل تنسيق الجهود الإقليمية لخفض التصعيد، والعمل من أجل تجنب الدخول في دوامة مفرغة من العنف والتوتر تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

كما أجرى وزير الخارجية المصري اتصالا هاتفيا مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، ضمن المسعى ذاته، لاسيما في ظل عضوية البلدين في "صيغة ميونخ" بشأن دعم جهود السلام.

يأتي ذلك في إطار الاتصالات التي يجريها شكري منذ الصباح الباكر لاحتواء الأزمة، حسبما ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين ركزا خلال الاتصال على بحث السبل الكفيلة بدعم جهود خفض التصعيد في قطاع غزة، وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مختلف الجبهات، وحث الأطراف على ضبط النفس وتجنيب المدنيين التعرض للمزيد من المخاطر.