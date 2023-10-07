مقتل العشرات في حصيلة جديدة جراء زلزال قوي هز أفغانستان

قتل 120 شخصاً على الأقل جراء زلزال قوي هز أفغانستان اليوم السبت وأسفر أيضاً عن إصابة المئات.

أوقع الزلزال، الذي بلغت قوته 6,3 درجة على مقياس ريختر غرب أفغانستان، "نحو 120 قتيلًا" بحسب حصيلة جديدة لهيئة الإغاثة في حالات الكوارث، وأكثر من ألف جريح.وقالت الهيئة الأميركية إنّ مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومتراً شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته ثماني هزّات ارتدادية بقوة تتراوح بين 4,3 و6,3 درجة.

وقال موسى أشاري رئيس إدارة الكوارث في ولاية هرات "حتى الآن، أحصينا أكثر من ألف جريح من نساء وأطفال ومسنين وقضى 120 شخصاً على الأقل".

وفرّ الكثير من السكان من المباني في هرات نحو الساعة 11,00 صباحاً (6,30 بتوقيت غرينتش) مع بدء الهزّات الارتدادية.

وقال بشير أحمد (45 عاماً) "كنّا في مكاتبنا. وفجأة، بدأ المبنى يهتزّ... وحدثت تشققات في الجدران وانهار بعضها وأجزاء من المبنى".

وأضاف "لا أستطيع الاتصال بعائلتي، الاتصالات بالشبكة مقطوعة. أنا قلق وخائف جدًا، كان الأمر مرعباً".

في هذه الأثناء، وقفت حشود من النساء والأطفال في شوارع هرات الواسعة، بعيداً عن المباني الشاهقة، في اللحظات التي أعقبت الزلزال الأول والهزّات الارتدادية التي تلاحقت خلال أكثر من ساعة.

وقال الطالب إدريس أرسالا، البالغ من العمر 21 عاماً، وهو آخر من خرج من فصله الدراسي بأمان مع بدء الزلازل "كان الوضع مروعا للغاية، ولم أشهد شيئاً كهذا من قبل".

- "تحت الانقاض"

وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، مساء اليوم، إن عدد القتلى "مرشح للارتفاع".

وأضاف "هناك بعض المناطق التي انهارت بالكامل وتضررت جميع المنازل".

وتابع "لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض. وتحاول وكالات الإغاثة الوصول إلى المنطقة".

ويُخشى من وقوع مئات القتلى، وفقاً لتقرير أولي صادر عن المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وأشار تقرير، صادر عن المعهد، أنّ "من المرجّح وقوع خسائر بشرية كبيرة، ومن المحتمل أن تكون الكارثة واسعة النطاق". وأضاف أنّ "الأحداث الماضية بهذا المستوى، تطلّبت استجابة على المستوى المحلي أو الوطني".

وأفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي بأنّ الزلزال ضرب على عمق 14 كيلومتراً فقط.

تتعرّض اباكستان بشكل متكرّر للزلازل، خصوصاً في سلسلة جبال "هندو كوش"، التي تقع بالقرب من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

وفي يونيو من العام الماضي، قُتل أكثر من ألف شخص وشرّد عشرات الآلاف بعدما ضرب زلزال بقوة 5,9 درجة إقليم باكتيكا. تسبب ذاك الزلزال بأكبر حصيلة قتلى في أفغانستان منذ ما يقرب من ربع قرن.

وفي مارس من هذا العام، قُتل 13 شخصاً في أفغانستان وباكستان بسبب زلزال بقوة 6,5 درجة وقع بالقرب من "جورم" في شمال شرق أفغانستان.