تركيا مستعدة للمساعدة في خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان أجرى اتصالات، اليوم السبت، مع نظرائه في دول إقليمية لبحث التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيما قالت أنقرة إنها مستعدة للمساعدة في تهدئة الوضع.

وأفاد المصدر بأن فيدان ناقش الصراع مع نظرائه في دول عدة، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، كررت الوزارة دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لضبط النفس.

وقالت الوزارة "نؤكد أن أعمال العنف والتصعيد المرتبطة بتلك الأحداث لا تعود بفائدة على أحد".

وأضافت أن "تركيا مستعدة دائما لتقديم أي مساعدة ممكنة لضمان عدم تصعيد الوضع بشكل أكبر والسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى منطقة أوسع. وفي هذا الصدد، نواصل اتصالاتنا المكثفة مع الأطراف المعنية".