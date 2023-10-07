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قتيل في قصف أوكراني داخل الأراضي الروسية

آثار قصف على بيلغورود (أرشيفية)
8 أكتوبر 2023 00:17

أفاد فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية بسقوط قتيل، السبت، في ضربة أوكرانية استهدفت المنطقة المتاخمة لأوكرانيا.
وكتب غلادكوف، على تطبيق "تلغرام"، "ضربت القوات المسلحة الأوكرانية قرية أورازوفو في منطقة فالويسك بصواريخ غراد. قُتل شخص، هو رجل كان في الشارع وقت القصف".
وأضاف أن 14 منزلاً وسيارة تضررت أيضاً.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت ثلاثة صواريخ بالستية أوكرانية فوق منطقة بيلغورود السبت.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت الصواريخ الأوكرانية الثلاثة".
وأعلنت الوزارة أنها أحبطت فوق شبه جزيرة القرم، نحو الساعة 18,00 بتوقيت موسكو (15,00 ت غ)، هجوما بواسطة صاروخ دفاعي من نوع "اس-200" تم تحويله للأغراض الهجومية.
وتابعت "رصد الصاروخ الأوكراني ودمر في الجو بواسطة الدفاعات الجوية الروسية".
وأكدت الوزارة كذلك تدمير طائرة أوكرانية بدون طيار، السبت، في منطقة استرينسكي في محيط موسكو، منددة "بمحاولة جديدة من قبل نظام كييف لارتكاب هجوم إرهابي".
وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن المسيرة التي تم إسقاطها كانت متجهة نحو موسكو. وأكد، على تطبيق "تلغرام"، أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.
تزايدت الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية في الأشهر الأخيرة في إطار الهجوم المضاد الذي باشرته كييف في يونيو الماضي.

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المصدر: وكالات
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