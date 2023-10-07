الأحد 8 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يؤيد تجديد الاتفاق بشأن الهجرة مع تركيا

وصول مهاجرين إلى أوروبا
8 أكتوبر 2023 00:57

أعلن مارغاريتيس سخيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، السبت، أنه يؤيد "تحسين" الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا المبرم في 2016 للتعامل مع أزمة الهجرة في حينها، وذلك في حديث في مدينة سالونيكي اليونانية عقب اجتماع دول المنطقة.
في معرض ترحيبه بالاتفاق بشأن إصلاح الهجرة خلال القمة الأوروبية التي عقدت الأربعاء في غرناطة بإسبانيا، أكد أيضا على ضرورة أن يكون للاتحاد الأوروبي "علاقات جيدة" مع "البلدان التي يصل إليها أو ينتقل عبرها" المهاجرون.
وقال سخيناس "لدينا مع تركيا علاقة شراكة بشأن الهجرة منذ عام 2016 نريد تحديثها وتحسينها مع أخذ الظروف الحالية في الاعتبار" فيما يتعلق بزيادة عدد الوافدين إلى أوروبا.
وكان يتحدث في ختام اجتماع في سالونيكي لوزراء الهجرة من خمس دول أوروبية مطلة على المتوسط (ميد5) وهي اليونان وإسبانيا وإيطاليا وقبرص ومالطا، الدول الرئيسية التي يقصدها المهاجرون لدخول أوروبا.
وبعد أزمة الهجرة عام 2015، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع أنقرة تبقي بموجبه تركيا المهاجرين، على أراضيها مقابل تعويض مالي كبير. ولا يزال يتعين دفع جزء من مبلغ الستة مليارات يورو المنصوص عليه في الاتفاق.
كان وزير الهجرة اليوناني دميتريس كيريديس أشار، نهاية سبتمبر الماضي، إلى أن بلاده، المتاخمة لتركيا، "لديها مصلحة فورية" في العمل على "تعديل" و"توسيع" اتفاق 2016. وسيتم مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماع في السابع من ديسمبر المقبل بين كبار المسؤولين اليونانيين والأتراك في سالونيكي.
ومثل إيطاليا، شهدت اليونان زيادة في عدد المهاجرين الوافدين منذ يناير. وبحسب السلطات اليونانية، فقد وصل إلى البلاد أكثر من 18 ألف شخص خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بزيادة قدرها 106% مقارنة بعام 2022.
في بيان مشترك، دعت دول "ميد5" المفوضية الأوروبية إلى "ضمان تنفيذ الشراكات والاتفاقات مع دول لوقف الهجرة وتفكيك شبكات التهريب (...) وزيادة معدل عودة" المهاجرين الذين لا يتمتعون بحقوق الإقامة في الاتحاد الأوروبي.

أخبار ذات صلة
«المواي تاي» يحصد 14 ميدالية في «عالمية الشباب»
الأردن والاتحاد الأوروبي يبحثان وقف التصعيد في غزة
المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
تركيا
اتفاق
الهجرة
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
إعلان النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
أسماء الفائزين بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023
7 أكتوبر 2023
جيدراتيتي تفوز بلقب «دراجات السيدات»
الرياضة
جيدراتيتي تفوز بلقب «دراجات السيدات»
اليوم 16:51
بحضور نجوم كرة السلة الأميركية.. عشاء خيري لدعم «تحقيق أمنية»
الرياضة
بحضور نجوم كرة السلة الأميركية.. عشاء خيري لدعم «تحقيق أمنية»
اليوم 16:50
كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني يلقي كلمة خلال المؤتمر السنوي
الأخبار العالمية
حزب العمال البريطاني المعارض يعقد مؤتمره السنوي
اليوم 16:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©