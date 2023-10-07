ارتفاع ضحايا فيضانات الهند إلى 56

كالكوتا (وكالات)

تأكّد مقتل 56 شخصاً على الأقل في الفيضانات التي شهدها شمال شرق الهند، بينما حذّر الجيش من أنّ الذخائر التي جرفها طوفان المياه تشكّل خطراً على السلامة العامة.

وضربت سيول عنيفة ولاية سيكيم الأربعاء الماضي، بعد الفيضان المفاجئ لبحيرة جليدية.

وقال مفوض الإغاثة في الولاية «تم حتى الآن العثور على 26 جثة في سيكيم».

بدوره، أفاد قائد شرطة بالمنطقة، بأنّ فرق البحث والإنقاذ انتشلت 30 جثة أخرى من حوض نهر تيستا في ولاية البنغال الغربية المجاورة.

وأضاف أنّ «النهر يصل طوله إلى 86 كيلومتراً»، مشيراً إلى أنّ «عملية البحث مستمرة». وبين القتلى 6 جنود من الجيش الهندي، ومازال 16 جندياً من بين أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين.

وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان، إنّ الفيضانات جرفت «أسلحة نارية ومتفجّرات» من معسكرات الجيش.

وأفادت تقارير إعلامية أمس الأول، بأنّ شخصين لقيا حتفهما وأصيب 4 آخرون جراء قذيفة هاون انفجرت بينما كانت تجرفها مياه الفيضانات في ولاية البنغال الغربية.