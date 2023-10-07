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سوريا تعلن إسقاط سبع طائرات مسيّرة

سوريا تعلن إسقاط سبع طائرات مسيّرة
8 أكتوبر 2023 01:11

أعلنت وزارة الدفاع السورية، السبت، إسقاط 7 طائرات مسيرة في سماء مناطق في حلب وريفي حماة و إدلب.
وقالت الوزارة، في بيان "تم إسقاط سبع مسيرات للإرهابيين في سماء حلب وريفي حماة وإدلب، تم إطلاقها من قبل التنظيمات الإرهابية بهدف استهداف مناطق المدنيين لترويع الأهالي الآمنين وتدمير المنشآت والمرافق العامة والخاصة".
كانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، الخميس، استهداف إرهابيين بمسيرات حفل تخريج دفعة من طلبة الكلية الحربية بحمص في وسط البلاد.
وأعلنت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاع حصيلة الهجوم إلى 89 قتيلا، منهم 31 امرأة و5 أطفال، إضافة إلى 277 مصابا.

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المصدر: وكالات
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