حرائق غابات إندونيسيا تلوث هواء سنغافورة

سنغافورة (وكالات)

بلغت جودة الهواء في بعض أنحاء سنغافورة مستويات غير صحية أمس، حين جلبت الرياح ضباباً ناجماً عن حرائق الغابات الإندونيسية، حسبما قالت وكالة البيئة هناك.

وأدى موسم الجفاف الطويل إلى زيادة خطر حرائق الغابات في الجزر الرئيسة في إندونيسيا، ما أثار مخاوف من تكرار الحرائق التي تصاعد منها دخان أثّر على جودة الهواء في ماليزيا وسنغافورة المجاورتين في السنوات الأخيرة.

وقالت الوكالة الوطنية للبيئة في سنغافورة إن مؤشر معايير التلوث تجاوز المستوى غير الصحي البالغ 100، أمس ليصل إلى 111 في إحدى الضواحي الشرقية و102 في وسط الجزيرة قبل حلول الظهر.

وبحسب إرشادات الوكالة الوطنية للبيئة، يُنصح السكان «بتقليل المجهود البدني الشاق لفترات طويلة في الخارج» عندما تتراوح مستويات التلوث بين 100 و200.

وقالت الوكالة أمس الأول إن عدد «بؤر الحرائق» في جزيرة سومطرة الإندونيسية المجاورة ارتفع إلى 212، مقارنة بـ65 الخميس و15 الأربعاء. وأضافت «لوحظت أعمدة دخان وضباب في صور الأقمار الاصطناعية فوق جنوب ووسط سومطرة، تسببت في تحول وجيز في اتجاه الرياح، وفي نفخ بعض الضباب الخفيف باتجاه سنغافورة وفي تدهور جودة الهواء».