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مئات القتلى والجرحى جراء زلزال أفغانستان

أفغان يتجمعون في شوارع هيرات عقب الزلزال (أ ف ب)
8 أكتوبر 2023 02:21

إسلام أباد (وكالات)

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عشرات القتلى والجرحى جراء زلزال أفغانستان

أوقع زلزال بقوة 6.3 درجة غرب أفغانستان صباح أمس، نحو 120 قتيلاً بحسب ما أعلنت هيئة الإغاثة في حالات الكوارث فيما أصيب أكثر من ألف بجروح، في ظلّ توقّعات بارتفاع عدد الضحايا بعد ورود تقارير عن انهيارات أرضية وضحايا محاصرين تحت المساكن المنهارة.
ودُمرت 7 قرى في إقليم هرات الحدودي المتضرر بشدة، وفقاً لما قاله متحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان، مضيفا: «كان في بعض القرى ما يصل إلى ألف شخص أو أكثر يعيشون فيها، كان هناك 300 منزل، نجا 100 شخص فقط».
ووفقاً للمتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، فقد تم استدعاء الهيئات العسكرية ومنظمات الإنقاذ إلى المناطق المتضررة، فيما تستعد المستشفيات لاستقبال عدد لا يحصى من الجرحى.
وقالت الهيئة الأميركية إنّ مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومتراً شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته هزّات ارتدادية بقوة 5.5 و4.7 و6.2 درجة على مقياس ريختر.
وفرّ الكثير من السكان من المباني في المدينة مع بدء الهزّات الارتدادية التي استمرّت أكثر من ساعة.
في الأثناء، وقفت حشود من النساء والأطفال في شوارع هرات الواسعة، بعيداً عن المباني الشاهقة، في اللحظات التي أعقبت الزلزال الأول والهزّات الارتدادية التي تلاحقت خلال أكثر من ساعة.
وقال رئيس إدارة الكوارث في ولاية هيرات موسى أشاري: «حتى الآن أحصينا أكثر من ألف جريح من نساء وأطفال ومسنين وقضى 120 شخصاً على الأقل».
وأعرب مدير الصحة العامة في ولاية هرات محمد طالب شهيد، عن مخاوفه من ارتفاع الحصيلة، مضيفاً هذه هي الأرقام التي وصلت إلى المستشفى المركزي حتى الآن، لكن هذا ليس الرقم النهائي، لدينا معلومات تفيد بأنّ الناس مدفونون تحت الأنقاض».
وأشار تقرير صادر عن المعهد بأنّه «من المرجّح وقوع خسائر بشرية كبيرة، ومن المحتمل أن تكون الكارثة واسعة النطاق»، مضيفا أنّ «الأحداث الماضية بهذا المستوى، تطلّبت استجابة على المستوى المحلي أو الوطني».
وأشار المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الملا جان سايق إلى «وقوع انهيارات أرضية في المناطق الريفية والجبلية أيضاً».
وتعتبر مدينة هرات، العاصمة الثقافية لأفغانستان، ويقطنها حوالى 1.9 مليون نسمة، وفقاً لبيانات البنك الدولي للعام 2019.
وتتعرّض البلاد بشكل متكرّر للزلازل، خصوصاً في سلسلة جبال هندو كوش، التي تقع بالقرب من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.
وفي يونيو من العام الماضي، قُتل أكثر من ألف شخص وشرّد عشرات الآلاف بعدما ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة إقليم باكتيكا الفقير، تسبب ذاك الزلزال بأكبر حصيلة للقتلى في أفغانستان منذ ما يقرب من ربع قرن.

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