عملية أمنية في بنغازي تستهدف عناصر إرهابية ومتطرفة

حسن الورفلي (بنغازي)

تمكنت الأجهزة الأمنية الليبية في مدينة بنغازي من القبض على عناصر متطرفة وخارجة عن القانون ومتورطة في أعمال إرهابية.

ولفتت المصادر إلى أن مدنيين في منطقة «السلماني» رصدوا تحركات مشبوهة وعمليات تخزين للأسلحة والذخائر اتضح أنها خلايا متسللة تريد التوغل في المدينة.

وبينت المصادر أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ألقت القبض على مجموعة من العناصر خلال عمليات استهداف الخلايا المتسللة في منطقة «السلماني».

وفي سياق أخر، أكد المجلس الأعلى للدولة، التمسك التام بنتائج عمل اللجنة المشتركة «6+6» وعدم إجازة إجراء أي تعديلات عليها تحت أي ذرائع.

وشدد مجلس الدولة على أن «تقيد مجلس النواب والدولة بإنفاذ مخرجات عمل اللجنة المشتركة 6+6 الموقعة بإجماع أعضائها في بوزنيقة بالمملكة المغربية، وإصدارها دون إجراء أي تعديلات عليها، هو أمر واجب التنفيد وينأى بنا عن إي مخالفات قانونية للتعديل الدستوري الـ 31 الذي كان وما يزال لدى مجلس الدولة عليه عديد التحفظات».

إلى ذلك، التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، لمناقشة آخر المستجدات حول العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس للبلاد ومجلس أمة في ليبيا، على أن تشرع المفوضية العليا للانتخابات في ذلك. وبين المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن «السايح أكد استلام مفوضية الانتخابات للقوانين التي أصدرها مجلس النواب وفق ما ورد من لجنة 6+6».