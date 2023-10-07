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مقتل 120 إرهابياً في الصومال

عناصر من الجيش الصومالي
8 أكتوبر 2023 02:21

مقديشو (الاتحاد)

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قتل أكثر من 100 عنصر من ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية بعمليتين عسكريتين للجيش الصومالي في وسط البلاد.
وأكد وزير الإعلام الصومالي داود أويس جامع، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، مقتل 100 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» بينهم قيادات بارزة في عملية عسكرية في إقليم «مدغ»  وسط البلاد.
وأشار الوزير إلى أن «العملية العسكرية جرت بالتعاون بين الجيش الوطني والشركاء الدوليين في  منطقة شبيلو بإقليم مدغ، وقد كبّدت قوات المتمردين خسائر فادحة في الأرواح، واستولت على كميات من الأسلحة والذخائر تابعة للحركة التي فر عناصرها من مواقعهم».
وفي سياق متصل، قتل ما لا يقل عن 20 إرهابياً من ميليشيات «الشباب» جراء عميلة عسكرية للجيش الصومالي بالتعاون في منطقة «علي فولدير» التابعة لإقليم «شبيلي الوسطى» وسط البلاد.
وقال ضباط في  الجيش إن العملية العسكرية حققت الهدف المنشود، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 إرهابياً على أيدي الجيش أثناء تواجدهم في المنطقة.
وتتواصل العمليات العسكرية من أجل استئصال شآفة الإرهابيين، وتحرير المناطق القليلة المتبقية على أيدي الخلايا الإرهابية.

الصومال
حركة الشباب الإرهابية
الجيش الصومالي
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