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تأكيد إماراتي على مواصلة دعم الشعب السوري

تأكيد إماراتي على مواصلة دعم الشعب السوري
8 أكتوبر 2023 02:21

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة مواصلة دعم الشعب السوري الشقيق في سبيل إنهاء معاناته وإرساء الاستقرار والازدهار والسلام في البلاد.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في رسالة نشرتها عبر حسابه الرسمي بموقع «إكس»: «اجتمعت معالي السفيرة لانا نسيبة مع السفير بسام صبّاغ، وقدمت له التهاني والتبريكات على توليه منصب نائب وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، معربة عن تقديرها لجهوده طوال السنوات الماضية في الأمم المتحدة، متمنية لسعادته التوفيق في مهمته القادمة».
وأضافت: «أكدت معالي السفيرة نسيبة على مواصلة دولة الإمارات مساندة الشعب السوري الشقيق في سبيل إنهاء معاناته، وإرساء الاستقرار والازدهار والسلام في البلاد». وتشدد دولة الإمارات مراراً وفي مختلف المناسبات على ضرورة  الانتقال من إدارة الأزمة في سوريا إلى حلها، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان إيصال المساعدات للشعب السوري من خلال كافة الطرق المتوفرة.
وتشدد الدولة على ضرورة أن تسهِم التحركات العربية في تعزيز التنسيق والتعاون لمعالجة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لدول المنطقة، ومنها عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب والمخدرات.

لانا نسيبة
الإمارات
الأمم المتحدة
سوريا
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