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«الصليب الأحمر» يدعو إلى حماية المدنيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية

«الصليب الأحمر» يدعو إلى حماية المدنيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية
8 أكتوبر 2023 02:21

جنيف (وكالات)

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أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، عن بالغ قلقها إزاء التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، داعية إلى حماية فورية للمدنيين. ودعت اللجنة الدولية، في بيان، جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، قائلة إن «هذا أمر غير قابل للتفاوض».
وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى: إن «الصور والتقارير التي رأيناها هذا الصباح مروعة للغاية»، حسب البيان ذاته.
وأوضح كاربوني أن «العنف الموجه ضد المدنيين مروع ولا يمكن تبريره، وإذا استمر الوضع في التصعيد فإن المدنيين من كلا الجانبين سيعانون بشدة». وتابع: «نحن على علم بالتقارير المتعلقة بأشخاص تم القبض عليهم أو احتجازهم، أريد أن أوضح أن تنفيذ عملية أخذ الرهائن أو التهديد بتنفيذها محظور بموجب القانون الإنساني الدولي».
وأكد كاربوني أن «أي شخص محتجز، بما في ذلك المقاتلون، يجب أن يعامل بطريقة إنسانية وكرامة». وشدد على أنه «يجب احترام وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية لضمان حصول الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة على العلاج».
وأردف: «يجب أيضًا معاملة القتلى بكرامة». واختتم حديثه قائلاً: «بصفتنا وسيطًا محايدًا، نحن على استعداد لزيارة أي شخص محتجز حتى نتمكن من الاطمئنان على سلامته وتقديم الأخبار لأحبائه».

فلسطين
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