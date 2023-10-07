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الإمارات تدعو إلى وقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين

سيارات محترقة جراء هجوم صاروخي من قطاع غزة في عسقلان (أ ف ب)
8 أكتوبر 2023 02:21

أبوظبي، غزة، تل أبيب (الاتحاد، وام، وكالات)

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أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وشدّدت على ضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيين، وقدمت خالص التعازي لجميع الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال القتال الأخيرة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب التداعيات الخطيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة، وبصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، تدعو إلى ضرورة إعادة التفعيل الفوري للجنة الرباعية الدولية لإحياء مسار السلام العربي الإسرائيلي، وتحث المجتمع الدولي على دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.
ونفذت فصائل فلسطينية هجوماً واسعاً مباغتاً في محيط قطاع غزة، إذ اقتحم مقاتلون فلسطينيون مستوطنات إسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ باتجاه جنوب إسرائيل. 
وسقط في الهجوم غير المسبوق، 290 قتيلاً إسرائيلياً وأصيب نحو 1500 آخرين، بينهم 270 جريحاً حالتهم خطيرة، وفق الإحصائيات الإسرائيلية الأولية، وأسفر الهجوم أيضاً عن أسر عشرات الإسرائيليين، فيما قتل نحو 237 فلسطينياً وأصيب أكثر من 1700 آخرون بقصف استهدف مواقع في قطاع غزة. ولم تتوقف صفارات الإنذار في المدن والقرى الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، وكذلك دوّت الصفارات في تل أبيب والقدس حيث اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية العديد من الصواريخ.
وسجلت خدمة الطوارئ والإسعاف الإسرائيلية مقتل 290 شخص، وقالت إنها نقلت مئات الجرحى إلى المستشفيات. 
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان «وصل إجمالي عدد الضحايا والجرحى إلى 237 قتيلاً و1700 إصابات بجروح مختلفة في قطاع غزة». وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رسالة عبر الفيديو: «نحن في حرب، ليست مجرد عملية أو دورة عنف، إنما هي حرب».
وبدأ إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية الساعة السادسة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما بدأت إسرائيل بالرد قرابة الساعة 11،00 صباحاً.
وقال قيادي بالفصائل الفلسطينية إن «العملية رد على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى». وأكد الجيش الإسرائيلي أن «قواته تخوض معارك على الأرض ضد مقاتلين فلسطينيين في المناطق المحيطة بقطاع غزة بعد تسلل هؤلاء بالمظلات بحرا وبرا».
وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت خلال إيجاز صحفي: «كانت عملية مزدوجة تمت من خلال طائرات شراعية عبر البحر والأرض».
وأشار إلى أنه سيتم نشر الآلاف من جنود الاحتياط على الحدود مع قطاع غزة وكذلك شمال إسرائيل وعلى الحدود مع لبنان وسوريا وفي الضفة الغربية.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن الفصائل الفلسطينية احتجزت عسكريين ومدنيين خلال الهجمات.
وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغري: «هناك جنود ومدنيون محتجزون»، مضيفاً: «لا أستطيع تقديم أرقام عنهم في الوقت الحالي». وبثت الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو يظهر أسر ثلاثة رجال يرتدون ملابس مدنية قالت إنهم إسرائيليون.
ومساء أمس، شنّت طائرات حربية غارات على قطاع غزة أدت إلى تدمير برجين على الأقل. وذكر شهود عيان في قطاع غزة، أن مئات السكان يفرون من منازلهم الواقعة على الحدود مع إسرائيل، وشوهد رجال ونساء وأطفال يحملون مواد غذائية وبطانيات ويخرجون من منازلهم.
وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة أمس، عن مقتل 5 فلسطينيين، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدن أريحا والبيرة وقلقيلية وفي بلدة «اللبن الغربي» برام الله.

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