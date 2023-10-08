الأحد 8 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سيارة تصدم عدداً من المارة في طوكيو

ضباط الشرطة خلال التحقيق في موقع الحادث في طوكيو
8 أكتوبر 2023 08:28

صدمت سيارة العديد من المارة بالقرب من تقاطع شيبويا الشهير في العاصمة اليابانية طوكيو ليل السبت، ما تسبب في إصابة سبعة أشخاص على الأقل بإصابات طفيفة، وفقا لما قالته الشرطة اليابانية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن شرطة طوكيو ألقت القبض على السائق، وهو في العشرينات من عمره، في موقع الحادث بتهمة رعونة القيادة مما أدى إلى وقوع إصابات.

أخبار ذات صلة
منح يابانية للنازحين من قرة باغ والمتضررين في ليبيا
زلزال قوي يضرب جزر إيزو اليابانية

وقال الرجل إنه "فقد السيطرة على عجلة القيادة"، بحسب الشرطة. وقام أحد شهود العيان بإبلاغ الشرطة، وذكرت إدارة شرطة مدينة طوكيو أن "سيارة صدمت عدة أشخاص عند تقاطع شيبويا وأصابتهم".

وقال رجل في العشرينات من عمره شهد الحادث إن السيارة كانت تسير بسرعة وخرجت عن نطاق السيطرة في منطقة  التقاطع، مضيفا أنه سمع صوت ارتطام خفيف عندما اصطدمت السيارة بشيء ما.

المصدر: وكالات
اليابان
طوكيو
سيارة
دهس
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
إعلان النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
أسماء الفائزين بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023
7 أكتوبر 2023
أليجري: كرة القدم تخسر «الاستثنائي»
الرياضة
أليجري: كرة القدم تخسر «الاستثنائي»
اليوم 09:01
سكان أفغان يزيلون الأنقاض من منزل متضرر بعد الزلزال
الأخبار العالمية
500 شخص لقوا حتفهم في زلزال أفغانستان القوي
اليوم 08:59
الهلال يسطع بالصدارة
الرياضة
الهلال يسطع بالصدارة
اليوم 08:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©