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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في أفغانستان إلى أكثر من ألفي قتيل

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في أفغانستان إلى أكثر من ألفي قتيل
8 أكتوبر 2023 15:55

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال أعقبته هزّات ارتدادية في غرب أفغانستان إلى أكثر من ألفي قتيل وحوالي 10 آلاف جريح الأحد، فيما يسابق عناصر الإنقاذ الزمن للعثور على ناجين تحت الركام في قرى سوّيت بالأرض.
ودُمّر أكثر من 1300 منزل عندما ضرب زلزال السبت بقوة 6,3 درجة أعقبته ثماني هزات ارتدادية قوية، مناطق يصعب الوصول إليها على بعد 30 كيلومتراً شمال غرب العاصمة الإقليمية هرات، وفقاً لمسؤولين.
وفي منطقة زيندا جان الريفية، تحوّلت عشرات المنازل إلى دمار، حيث تقوم فرق الإنقاذ بحفر خنادق على أمل انتشال ناجين.
وقال المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث ملا جنان صائق إنّ "شعبنا شهد زلزالاً غير مسبوق"، مقدّراً عدد القتلى بـ2053 شخصاً، ومشيراً إلى أنّ عدد الجرحى وصل إلى 9240 في 13 قرية.
وأضاف للصحافيين في كابول "نبذل قصارى جهدنا من أجل علاج الجرحى"، موضحاً أنّ "عمليات البحث في المنطقة المتضرّرة مستمرّة"، محذّراً من أنّ أرقام القتلى من المرجّح أن ترتفع أكثر.
وضربت هزة ارتدادية أخرى بقوة 4,2 درجة المنطقة نفسها حوالى الساعةالسابعة صباح الأحد (2,30 بتوقيت غرينتش)، وفقاً للمعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

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وفي يونيو من العام الماضي، قُتل أكثر من ألف شخص وشرّد عشرات الآلاف عندما ضرب زلزال بقوة 5,9 درجة إقليم باكتيكا الفقير. تسبب ذاك الزلزال بأكبر حصيلة قتلى في أفغانستان منذ ما يقرب من ربع قرن.
وقال المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث إنّ "زلزال هرات أسوأ من الزلزال الذي وقع شرقاً العام الماضي".
وأضاف "ليس فقط من حيث القوة والعمق، ولكن أيضاً من حيث تضرّر ودمار المزيد من المناطق".

المصدر: وكالات
زلزال
أفغانستان
هزة أرضية
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