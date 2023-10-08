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أبو الغيط يجري محادثات في موسكو بشأن الوضع في غزة

أحمد أبو الغيط
8 أكتوبر 2023 16:30

توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى موسكو، اليوم الأحد، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بخصوص الوضع في غزة. وقال متحدث باسم جامعة الدول العربية إن أبو الغيط سيناقش «التصعيد الجاري في قطاع غزة». 
وعبرت روسيا عن قلقها البالغ إثر التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعت إلى وقف العنف.
وقالت موسكو إن إجراء مفاوضات جدية ضروري لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: «نعتبر التصعيد الكبير الحالي مظهراً آخر من المظاهر الخطيرة للغاية لحلقة مفرغة من العنف الناتج عن التقاعس المستمر في الامتثال للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها».

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المصدر: رويترز
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