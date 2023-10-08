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روسيا تعلن خسائر للجيش الأوكراني في الأرواح والعتاد

جندي أوكراني على مدرعة قرب منطقة دونيتسك (أرشيفية)
8 أكتوبر 2023 17:59

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية قصفت وحدات تابعة للجيش الأوكراني في منطقة جنوب دونيتسك، مما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 185 جندياً من القوات الأوكرانية، إضافة إلى خسائر في العتاد العسكري. 
وقالت الوزارة، في بيان «في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات المجموعة القتالية الشرقية هجوما شنته مجموعة هجومية من لواء الدفاع الإقليمي الـ127 بالقرب من مستوطنة بريوتنوي في منطقة زابوروجيا»، بحسب ما أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء. 
وأضاف البيان أن «طائرات هجومية وعسكرية شنت هجوما على أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي الـ 72 التابع للجيش الأوكراني قرب مستوطنة نوفوميخيلوفكا» في دونيتسك. 
وقال البيان إن الجيش الأوكراني تكبد نحو 185 جندياً بين قتيل وجريح، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومركبتين آليتين، ومدفع من طراز «دي-20» في منطقة جنوب دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

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