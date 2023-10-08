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ملك الأردن يكشف عن اتصالات لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الملك عبد الله الثاني
8 أكتوبر 2023 18:22

كشف عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، عن تحركات دولية من أجل وقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ونقلت وكالة أنباء الأردن الرسمية (بترا) أن الملك عبد الله الثاني أكد "ضرورة تعزيز التنسيق العربي لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، ودعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة".
وأضافت الوكالة أن العاهل الأردني، لفت خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "إلى ضرورة العمل معا لتفادي تفاقم الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أهمية ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي والإنساني".
وأوضح الملك عبد الله الثاني أن "هناك تواصلا مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد".
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، أمس السبت، إن الوزير أيمن الصفدي بحث مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لوقف التصعيد في غزة ومحيطها.
وذكر بيان، صادر عن الوزارة، أن الصفدي أكد، خلال اتصال هاتفي مع بوريل، على «ضرورة حماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لإنهاء الاحتلال، ووقف جميع الإجراءات التي تؤجج التوتر وتقوض فرص تحقيق حل الدولتين». 

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