إغلاق خط أنابيب غاز في أوروبا بسبب احتمال تسرّب

أعلنت الشركة المشغّلة لشبكة الغاز الفنلندية، اليوم الأحد، إغلاق خط أنابيب الغاز الآتي من إستونيا بسبب الاشتباه في حدوث تسرّب، ما يجعل آخر خط أنابيب غاز يخدم فنلندا متوقفًا عن العمل بعد توقف الواردات من روسيا.

وقالت شركة "غازغريد" المملوكة لفنلندا، في بيان، إنها لاحظت "تراجعًا غير عادي في الضغط" في خط أنابيب الغاز قرابة الساعة الثانية فجر الأحد (السبت 23,00 بتوقيت غرينتش) و"تشتبه في وجود تسرّب".

ولفتت الشركة إلى أنها تحقق في الموضوع مع نظيرتها الإستونية "إيليرينغ".

وأكّدت "غازغريد" أن شبكة الغاز الفنلندية في وضع مستقر، وإمدادات الغاز مضمونة عبر محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في إنكو (جنوب).

وخط أنابيب الغاز "بلطيق كونكتور" Balticconnector، الذي تمّ تشغيله في العام 2019، هو القناة الوحيدة لنقل الغاز باتجاه فنلندا، باستثناء الغاز الطبيعي المسال، منذ توقف الواردات الروسية في مايو 2022.

يُشكّل الغاز الطبيعي نحو 5% من استهلاك الطاقة في فنلندا ويُستخدم بشكل رئيسي في الصناعة وإنتاج الحرارة والطاقة.