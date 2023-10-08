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أوكرانيا تدلي بتوقعات بشأن هجمات الطائرات المسيرة

صاروخ أوكراني يلاحق طائرة مسيرة
8 أكتوبر 2023 23:10

قال يوري إهنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، إن القوات الجوية الأوكرانية تتوقع عددا قياسيا من الهجمات بطائرات مسيرة على الأراضي الأوكرانية هذا الشتاء.
وأضاف إهنات أن بيانات شهر سبتمبر الماضي أظهرت أن استخدام روسيا لطائرات مسيرة سيتجاوز رقم العام الماضي.
وقال، في مقابلة مع التلفزيون الوطني الأوكراني "هذا الخريف والشتاء... يسجل بالفعل رقما قياسيا من حيث عدد الطائرات المسيرة. أكثر من 500 (جرى استخدامها) في سبتمبر".
وقارن هذا الرقم بحملة الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا في الشتاء الماضي وقال إنه جرى استخدام حوالي 1000 طائرة مسيرة في ستة أشهر.
وألحقت الهجمات على منشآت الطاقة في الشتاء الماضي أضرارا بقطاع كبير من شبكة الطاقة في أوكرانيا وأجبرت معظم المدن على تقنين استخدام الكهرباء والماء الساخن.
وعلى الرغم من تعزيز أوكرانيا لدفاعاتها الجوية، حذر مسؤولون من خطر تكرار ذلك الأمر هذا الشتاء. 

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المصدر: رويترز
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