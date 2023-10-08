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ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في الهند

الفيضانات تجرف منازل في الهند
8 أكتوبر 2023 23:24

ارتفعت، اليوم الأحد، حصيلة الفيضانات اتي اجتاحت شمال شرق الهند الأربعاء إثر هطول أمطار غزيرة على بحيرة جليدية في الهيملايا.
ووفقا لحصيلة جديدة أوردتها السلطات، اليوم الأحد لقي ما لا يقل عن 77 شخصاً حتفهم.
وانتشلت السلطات "29 جثة من أماكن مختلفة" في ولاية "سيكيم"، حسبما أفاد المسؤول الحكومي في هذه الولاية أنيلراج راي.
كذلك، أفادت شرطة منطقة "جالبايغوري" عن العثور على 48 جثة أخرى في ولاية البنغال الغربية المجاورة.
كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 56 شخصاً في الفيضانات.
ولا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين، وفق آخر حصيلة.
في هذه الأثناء، عادت مستويات المياه على طول نهر "تيستا" إلى طبيعتها، بعد أربعة أيام من ارتفاعها الناجم عن فيضان البحيرة الجليدية، حسبما أفاد مسؤول في مركز مكافحة الكوارث في ولاية "سيكيم".
وجاء ارتفاع المياه بعدما غمرت الأمطار الغزيرة بحيرة "لوناك" الواقعة على مستوى مرتفع عند قاعدة نهر جليدي في القمم المحيطة بجبل "كانغشينجونغا" ثالث أعلى جبل في العالم.
وتدفّقت المياه باتجاه مجرى النهر، ممّا زاد من ارتفاع مستوى مياهه بسبب الأمطار الموسمية، الأمر الذي نتج عنه إتلاف أحد السدود وجرف منازل.
وجرفت المياه جسوراً وطرقاً كما انقطعت خطوط الهاتف، ممّا زاد من تعقيد عمليات الإجلاء.
وأنقذ أكثر من 2500 شخص، لكن ما زال هناك ثلاثة آلاف آخرين عالقين في مخيّمات إغاثة مؤقتة في شمال الولاية، في ظلّ تأجيل عمليات الإنقاذ بالطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية.
وتضرّر أكثر من 1200 منزل في المجمل، وفق حكومة ولاية "سيكيم".
وبين القتلى، ثمانية جنود من الجيش الهندي يتمركزون في سيكيم قرب الحدود النائية للهند مع النيبال والصين.
وأعلنت وزارة الدفاع الهندية السبت أنّ الفيضانات جرفت "أسلحة ومتفجّرات" مخزّنة في معسكرات للجيش.

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