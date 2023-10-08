«الرئاسي الليبي» يطالب بإنشاء هيئة للإشراف على إعمار درنة

حسن الورفلي (بنغازي)

أكد «الرئاسي الليبي» ضرورة إنشاء هيئة تتولى الإشراف على عملية إعادة إعمار درنة، وأهمية العمل على تضافر الجهود الدولية، في تقديم المساعدة.

ودعا النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال لقائه سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل اونماخت أمس، إلى إنشاء هيئة للإشراف على عملية إعادة إعمار مدينة درنة والمدن المتضررة الأخرى، بعيداً عن أي تجاذبات أو استغلال سياسي. وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وسبل إنهاء المراحل الانتقالية، وتحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، والوصول إلى انتخابات حرة وشفافة يقبل بنتائجها الجميع.

كما تم استعراض أوضاع مدينة درنة، وبقية مدن الشرق الليبي المتضررة جراء الفيضانات والسيول، وأهمية العمل على تضافر الجهود الدولية، في تقديم المساعدة. وفي 10 سبتمبر الماضي، اجتاح الإعصار «دانيال» مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى، بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.