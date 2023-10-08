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العراق.. بدء أكبر خطة إعادة انتشار أمني في ديالى

جنود عراقيون يقتحمون أحد أوكار «داعش» في نينوى (من المصدر)
9 أكتوبر 2023 01:55

هدى جاسم (بغداد)

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بدأت القطاعات الأمنية في محافظة ديالى العراقية، عملية إعادة انتشار كبيرة في «تلال حمرين»، وهي العملية الأكبر منذ عام 2014. وقال مصدر أمني، إن «قطاعات عمليات ديالى بإشراف مباشر من قبل وزارة الدفاع بدأت أولى مراحل إعادة الانتشار في عمق تلال حمرين ضمن محيط 9 مناطق بشكل مباشر أبرزها منطقة (إنجانه) أقصى شمال ديالى».
وأضاف المصدر، أن «إعادة الانتشار يأتي وفق استراتيجية تأمين المناطق النائية في العمق وقطع أي تواصل لخلايا داعش من خلال التسلل عبر الطرق الوعرة في تلال حمرين من محافظة صلاح الدين باتجاه ديالى عبر (إنجانه) وغيرها». 
وبين المصدر أن إعادة الانتشار يعد الأكبر من نوعه بعد 2014، لافتاً إلى أن هذا الانتشار سيحقق 4 أبعاد، أبرزها تأمين محيط العشرات من القرى المحررة وتأمين طريق كركوك - بغداد الاستراتيجي من الجزء الشرقي، بالإضافة إلى إعادة إحياء مناطق زراعية واسعة.
وفي وقت سابق، كشفت قيادة شرطة ديالى، عن اعتماد استراتيجية جديدة لتعقب المطلوبين للقضاء ونزع السلاح غير المرخص في المحافظة. 
وقال الناطق باسم شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري، إن «تشكيلات من طوارئ الشرطة بدأت بممارسات أمنية في 4 مناطق بقضاء بعقوبة ضمن استراتيجية شاملة اعتمدتها قيادة الشرطة لتعقب المطلوبين ونزع السلاح غير المرخص». 
وبين أن «وضع ديالى الأمني خلال العام الحالي أفضل من السنوات الماضية مع انخفاض كبير في معدلات العمليات الإرهابية والجرائم الجنائية».
وفي سياق متصل، أعلنت قوات الأمن العراقية تنفيذ عملية تفتيش واسعة في الموصل للبحث عن فلول «داعش» وتحقيق الأمن والاستقرار. وذكر بيان، أن «القوات الأمنية نفذت عملية تفتيش أمنية واسعة في الموصل، شملت تفتيش مناطق البوسيف والشمسيات، حيث تم تنفيذ عملية مسح وتفتيش واسعة النطاق ضمن قاطع المسؤولية». وأشار البيان إلى أن «العملية الأمنية تأتي بهدف إدامة الأمن والاستقرار في القاطع، والحفاظ على سلامة المدنيين والبحث عن فلول داعش الإرهابية ضمن مناطق قاطع المسؤولية».

العراق
ديالى
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