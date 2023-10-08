تركيا تعتقل مئات الهاربين إثر تفجير أنقرة

قال علي يرلي قايا وزير الداخلية التركي إن السلطات التركية ألقت القبض على 2554 هاربا في إطار عملية على مستوى البلاد لمكافحة الإرهاب بعد تفجير مسلحين قنبلة بالقرب من مباني حكومية في أنقرة قبل أسبوع.

وذكرت تركيا، قبل أيام، أن جميع مواقع حزب العمال الكردستاني المحظور "أهداف مشروعة" لقواتها، وذلك بعد أن أعلن الحزب مسؤوليته عن تفجير يوم الأحد الماضي الذي أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الشرطة ومقتل منفذي الهجوم.

وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وشنت أنقرة، منذ وقوع التفجير، وابلا من الضربات الجوية والهجمات البرية على أهداف عسكرية، مع تكثيف العمليات الأمنية في أنحاء تركيا.

وقال يرلي قايا، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "لن نسمح للمجرمين الهاربين بأن يعيثوا في شوارعنا. نحن مصممون على الإمساك بهم وتسليمهم إلى العدالة".

وتابع يرلي قايا أن السلطات ظلت تبحث عن 12 من الهاربين على مدى عشر سنوات، بينما ظلت تبحث عن 91 منهم ما بين خمس وعشر سنوات، وبحثت عن 2451 منهم لمدة أقل من خمس سنوات.