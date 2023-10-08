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الإعصار «كوينو» يتجه جنوباً قبالة ساحل الصين

سياح يراقبون الإعصار في تايوان
9 أكتوبر 2023 00:00

اتجه الإعصار «كوينو»، الذي ضرب تايوان بأمطار ورياح الأسبوع الماضي، جنوبا اليوم الأحد فوق البحر قبالة ساحل إقليم قوانغدونغ الصيني في طريقه إلى جزيرة هاينان السياحية دون أن تتغير شدته تقريبا عن اليوم السابق.
وحتى الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) لم يكن «كوينو» قد وصل إلى اليابسة على الساحل الصيني، ليحتفظ بقوته فوق المياه على بعد نحو 455 كيلومتراً شمال شرقي مدينة تشانجيانغ في قوانغدونغ وفقا لما ذكره خبراء الأرصاد الجوية في الصين.
ولا يزال «كوينو» تصاحبه رياح عاصفة تصل سرعتها إلى 144 كيلومتراً في الساعة، ومن المتوقع أن يتجه ببطء جنوباً على طول ساحل قوانغدونغ بسرعة تتراوح بين خمسة وعشرة كيلومترات في الساعة على أن يضعف تدريجياً مع وصوله إلى تشانجيانغ وإقليم هاينان الجنوبي.
وأصدرت السلطات في هونج كونج ثالث أعلى مستوى للتحذير من هبوب الرياح إذ جلب الإعصار «كوينو» رياحاً عاصفة إلى المنطقة مع توقعات بهطول أمطار غزيرة، الأحد والاثنين.
وتسبب «كوينو» في مقتل شخص وإصابة ما يقرب من 400 في تايوان الأسبوع الماضي.
ولا تزال السلطات الصينية في حالة تأهب قصوى على الرغم من أنه ليس من المرجح أن يتجه «كوينو» إلى الداخل نحو المدن الصينية المكتظة بالسكان.

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المصدر: وكالات
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