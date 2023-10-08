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حزب يميني متطرف يتقدم للمركز الثاني في ولايتين ألمانيتين

فرز الأصوات في ألمانيا
9 أكتوبر 2023 00:11

تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف للمركز الثاني في الانتخابات التى أجريت، الأحد، في ولايتي بافاريا وهيسن. 
ووضعت النتائج المتوقعة حزب البديل من أجل ألمانيا في المركز الثاني في ولاية بافاريا، أكبر ولايات ألمانيا وإحدى أغناها، وكذلك في ولاية هيسن، التي توجد بها مدينة فرانكفورت، المركز المالي الأوروبي. 
تمنح هذه المكاسب في مناطق مزدهرة نسبيا بغرب ألمانيا مزيدا من الزخم لحزب البديل من أجل ألمانيا. 
كان الحزب نال، لفترة طويلة، دعما كبيرا من شرق ألمانيا الشيوعي السابق. 
وقد تعهدت كل الأحزاب الأخرى بإبقاء حزب البديل من أجل ألمانيا خارج الحكومة في الولايتين، لتحافظ على "جدار حماية" ضد الحزب اليميني. وقد تكون مكاسب هذا الحزب من بين أهم نتائج الانتخابات التي أجريت الأحد. 
وقد أظهرت استطلاعات الرأي حصول حزب البديل من أجل ألمانيا على أكثر من 20% من الأصوات في مختلف أنحاء ألمانيا، بعدما تراجع إلى 10,3% في آخر انتخابات وطنية في عام 2021. 
وقال روبرت لامبرو، المرشح البارز من حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية هيسن مساء الأحد "إنه تصويت هائل بالثقة".

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المصدر: د ب أ
ألمانيا
حزب البديل من أجل ألمانيا
انتخابات محلية
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