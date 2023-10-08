مسؤول عراقي يدلي بتصريح بشأن احتياطيات النقد الأجنبي

صرح مسؤل كبير في البنك المركزي العراقي، مساء الأحد، أن أحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تجاوزت 120 مليار دولار أميركي، وهي اليوم بأفضل حالاتها وليس هناك قلق على حسابات الأفراد والشركات في المصارف بشأن الدولار الآن وسابقا ومستقبلا.

وقال مازن صباح أحمد المدير العام لدائرة الحوالات الخارجية في البنك المركزي العراقي لـ"تلفزيون العراقية"، إنه "ليس هناك قلق على ودائع المواطنين والشركات".

وأضاف أن "البنك المركزي العراقي غير ملزم بتسليم الحوالات المصرفية بعملة الدولار وبإمكان صاحب الحوالات سحبها على البطاقة الإلكترونية".

وقال المسؤول العراقي "البنك نفذ جميع طلبات المصارف بالدولار والعملية مستمرة لأسبوع كامل".

وحذر المدير العام لدائرة الحوالات الخارجية من أن" الدولار الكاش يزيد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن الودائع مضمونة".

وامتنعت المصارف العراقية الحكومية والأهلية عن منح الدولار لأصحاب الحسابات المصرفية بالدولار من الأفراد والشركات.