دعوات واسعة لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

عواصم (الاتحاد، وكالات)

تصاعدت الدعوات العربية والدولية لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسط تحذيرات من مخاطر التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها، جاء ذلك فيما دعا المغرب إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجة لبحث تطورات الأوضاع.

وبحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، تداعيات التصعيد الراهن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسبل تكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد في غزة ومحيطها.

وجرت هذه المباحثات خلال اتصالين هاتفيين، بحسب بيانين منفصلين للديوان الملكي الأردني.

وذكر البيان الأول أن الملك عبد الله أكد للرئيس المصري «أهمية العمل معا لتفادي تفاقم الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي ستكون لها تداعيات خطيرة على كل جهود التهدئة الشاملة وعلى أمن المنطقة واستقرارها».

وشدد على «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد الخطير في غزة ومحيطها، ودفع الجانبين لضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني».

ولفت الملك إلى «وجود تواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة».

فيما أفاد البيان الثاني بأن الملك عبد الله أكد لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني «ضرورة تعزيز التنسيق العربي لوقف التصعيد في غزة ومحيطها».

وشدد على ضرورة العمل معا لتفادي تفاقم الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أهمية ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي والإنساني.

وفي السياق، دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره البريطاني جيمس كليفرلي أمس، إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية لخفض التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حتى لا تمتد تبعاته الأمنية للمنطقة برمتها.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره البريطاني لبحث جهود خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية والتشاور بشأن مخاطر التصعيد القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتنسيق جهود احتواء الأزمة.

وأضاف البيان أن الوزيرين أعربا عن «القلق البالغ إزاء استمرار وتيرة العنف المتصاعدة وما صاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية وزهق لأرواح العديد من المدنيين الأبرياء».

ودعا الوزيران الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وانتهاج مسار للتهدئة لمنع الانزلاق في مسار دموي سيدفع ثمنه المزيد من المدنيين الأبرياء وستمتد تبعاته الأمنية للمنطقة برمتها».

بدوره، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، تطورات الأوضاع في المنطقة. وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها، إنه «تم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على وقف التصعيد هناك».

إلى ذلك، دعا المغرب، أمس، مجلس جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية لبحث تدهور الأوضاع في قطاع غزة وسبل إيقاف التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان: «دعت المملكة المغربية مجلس جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة، واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين».

دولياً، طالبت الصين بوقف إطلاق النار الفوري وحماية المدنيين.

وأفادت وزارة الخارجية الصينية في بيان، أن بكين تشعر بـ«قلق عميق» إزاء تصاعد التوتر والعنف بين فلسطين وإسرائيل.

وقالت: «ندعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس وتجنب مفاقمة الوضع، عبر الإنهاء الفوري للاشتباكات من أجل حماية المدنيين».

وأكدت أن «السبيل الرئيسي لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة».

أمنياً، جدد الجيش الإسرائيلي قصفه مساء أمس، على مناطق في قطاع غزة، وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، استهداف 800 هدف في القطاع.

وارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى نحو 700، بينهم 44 جندياً و30 شرطياً وأصيب أكثر من 2000، فيما قتل 420 فلسطينياً وأصيب أكثر من 2200 أخرين.

وقال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، إن نحو 73 ألف فلسطيني نزحوا إلى مدارس الوكالة حتى مساء أمس.

«يونيفل» تطالب بضبط النفس على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

دعت القوات الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» أمس، الجميع الى ضبط النفس والاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها لخفض التصعيد ومنع التدهور السريع للوضع الأمني على الحدود اللبنانية مع إسرائيل.

وقال الناطق باسم قوات «يونيفل» أندريا تيننتي في بيان إن «جنود القوات الدولية رصدوا صباح الأحد إطلاق عدة صواريخ من جنوب شرق لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقة كفرشوبا». وأضاف أنهم «رصدوا بالمقابل إطلاق نار مدفعي من الجيش الإسرائيلي على لبنان رداً على ذلك».

البابا فرنسيس يحث على إنهاء العنف

دعا البابا فرنسيس إلى إنهاء الهجمات والعنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قائلاً إن «الإرهاب والحرب لن يحلا أي مشكلات بل سيجلبان مزيداً من المعاناة والموت للأبرياء». وأضاف بابا الفاتيكان في خطبته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان أمس «أتابع بقلق وحزن ما يحدث في إسرائيل، أعبر عن تضامني مع أقارب الضحايا». وأردف قائلاً «دعوا الهجمات والأسلحة تتوقف، يتعين أن يكون مفهوماً أن الإرهاب والحرب لا يجلبان حلولاً لكنهما يتسببان فقط في موت ومعاناة العديد من الأبرياء».

الأمم المتحدة تدعو لإنشاء ممرات إنسانية لإدخال الغذاء إلى غزة

دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، إلى إنشاء ممرات إنسانية لإدخال الغذاء إلى غزة.

وقال برنامج الأغذية العالمي: «مع اشتداد الصراع، يواجه المدنيون، ومنهم أطفال وأسر معرضة للخطر، تحديات متزايدة تتعلق بالحصول على الإمدادات الغذائية الأساسية». وأضاف «يدعو البرنامج إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى المناطق المتضررة، ويحث كذلك جميع الأطراف على التمسك بمبادئ القانون الإنساني ومنها ضمان الحصول على الغذاء».