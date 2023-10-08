مقتل وتضرر الآلاف جراء زلازل هزت أفغانستان

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن أكثر من 11 ألف شخص تضرروا من سلسلة من الزلازل التي ضربت إقليم هرات بأفغانستان صباح السبت.

وقالت منظمة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، مساء الأحد، إن كل المنازل في 11 قرية على الأقل في أفغانستان تعرضت للتدمير جراء الزلازل.

وأوضحت الوكالة أن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم، على الرغم من أن السلطات الأفغانية ذكرت أن عدد القتلى تجاوز 2500، وفقا لوسائل الإعلام الأفغانية المحلية.

وأضاف المكتب أنه "من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا والمنازل المتضررة مع الوصول إلى المناطق النائية واستكمال تقييم الوضع".

وأعلنت الأمم المتحدة عن تقديم 5 ملايين دولار أميركي مساعدات طارئة الأحد. ووجهت نداء للتبرعات بعد فترة وجيزة من تقييم الاحتياجات.

وكان متحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الوطنية قد قال، في وقت سابق، إن 13 قرية تدمرت بالكامل بسبب الزلازل التي وقعت السبت، في حين تضرر آلاف الأشخاص.

وأضاف المتحدث أن أكثر من 1200 شخص أصيبوا في الزلازل. وأوضح المسؤول أن حصيلة القتلى أولية حيث إن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن ناجين.

وسجل ما لا يقل عن ثمان هزات خلال فترة قصيرة صباح السبت. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي قوة الهزات بأنها تتراوح ما بين 4,6 و6,3 على مقياس ريختر وعلى عمق نحو 10 كيلومترات.