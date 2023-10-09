"الديموقراطية الجديدة" يفوز في الانتخابات المحلية باليونان

أشاد رئيس الوزراء اليوناني المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس مساء الأحد بفوز حزبه "الديموقراطية الجديدة" بسبع من أصل 13 منطقة في الجولة الأولى من الانتخابات المحلية، بما في ذلك أكبرهما، أثينا وسالونيك (شمال).

وقال رئيس الوزراء بعد نشر النتائج الجزئية التي تغطي نصف مراكز الاقتراع "لقد أكدنا على الأهمية السياسية للانتخابات الإقليمية، وقد تم بالفعل حسم سبع مناطق على الأقل لصالح حزب الديموقراطية الجديدة منذ الجولة الأولى".

استنادا إلى هذه النتائج، انتُخِب نيكوس هاردالياس، الوزير اليميني السابق، منذ الجولة الأولى حاكما لأتيكا، وهي منطقة في أثينا، بأكثر من 45% من الأصوات.

وينص القانون على ضرورة الحصول على غالبية أكثر من 43% للفوز في الانتخابات المحلية والإقليمية.

في سالونيك، ثاني أكبر مدينة في اليونان، أعيد انتخاب أبوستولوس تزيتزيكوستاس، بدعم من حزب الديموقراطية الجديدة، لحاكمية مقدونيا الوسطى، وهي منطقة في هذه المدينة، وذلك لولاية ثالثة بغالبية تزيد عن 60% من الأصوات، وفق النتائج الجزئية.

وقال ميتسوتاكيس "الرسالة السياسية لهذا التصويت تؤكد ثقة المواطنين في حزب الديموقراطية الجديدة".

ومن المقرر إجراء جولة ثانية لانتخاب حكام المناطق الست الأخرى الأحد 15 أكتوبر.



