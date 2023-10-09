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حزبا يمين الوسط يفوزان بالانتخابات في ألمانيا

رد فعل رئيس وزراء ولاية بافاريا والمرشح الأول لحزب الاتحاد الاجتماعي المحافظ، ماركوس سويدر
9 أكتوبر 2023 08:09

فاز الحزبان الشقيقان من تيار يمين الوسط في ألمانيا "حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي" و "حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي" في الانتخابات بولايتي بافاريا وهيسن في جنوبي ألمانيا، في حين كان أداء الأحزاب التي تنتمي للائتلاف الحاكم للمستشار الألماني أولاف شولتس ضعيفا، وفقا للنتائج الأولية.

وفاز حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في الانتخابات بولاية هيسن بفارق كبير. وبعد فرز جميع الأصوات، حصل حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي، بقيادة رئيس وزراء الولاية بوريس راين، على 6ر34% من الأصوات يوم الأحد، وفقا للبوابة الإلكترونية لهيئة الانتخابات بولاية هيسن.

وجاء حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني في المركز الثاني بنسبة 4ر18%، متقدما على الحزب الديمقراطي الاجتماعي من تيار يسار الوسط والذي حصل على 1ر15 %، وحزب الخضر 8ر14% ، فيما حصل الديموقراطيين الأحرار المؤيدين لقطاع الأعمال على 5%.

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وفشل حزب اليسار وحزب الناخبين الأحرار في تجاوز عتبة 5% ليكونوا جزءا من برلمان ولاية هيسن بنسبة 1ر3% و 5ر3 % على التوالي. وبلغت نسبة إقبال الناخبين 1ر66%. وفي ولاية بافاريا، ظل حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، الشقيق لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، أقوى حزب في الولاية بعد حصوله على 37% من الأصوات، وفقا للنتائج الأولية.

وتراجع دعم حزب الخضر،  إلى 4ر14%. وتلقى حزب الناخبين الأحرار دعما ملحوظا وحقق نسبة 8ر15 %، ما جعلهم ثاني أقوى حزب في الولاية. كما حقق حزب البديل من أجل ألمانيا مكاسب قوية في بافاريا، حيث حصل على 6ر14%. وتراجع الحزب الديموقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس مرة أخرى، حيث حصل على 4ر8% من الأصوات. ولم يتمكن حزب الديموقراطيين الأحرار من العودة إلى برلمان الولاية بعد حصوله على 3% من الأصوات.

المصدر: د ب أ
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