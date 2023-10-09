الإثنين 9 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تسجيل موجات تسونامي محدودة قرب طوكيو

طريق منهار بالقرب من نهر ساجي غربي اليابان (أرشيفية)
9 أكتوبر 2023 09:43

سجلت وكالة الارصاد اليابانية موجات مد عاتية محدودة" تسونامي" عند بعض الجزر في سلسلة إيزو بالقرب من طوكيو ومناطق أخرى على ساحل المحيط الهادي صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد وقوع زلزال في مكان قريب.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه تم تسجيل موجات تسونامي وصل ارتفاعها إلى  60  سنتيمترا عند جزيرة هاتشيجو وبعض الجزر الأخرى في سلسلة إيزو، بالإضافة إلى جزيرة في سلسلة اوجاساوارا في المحيط الهادي، جنوب العاصمة اليابانية.

أخبار ذات صلة
سيارة تصدم عدداً من المارة في طوكيو
منح يابانية للنازحين من قرة باغ والمتضررين في ليبيا

وبعد التحذير من وقوع تسونامي، أصدرت سلطات خمس مدن ساحلية في مقاطعة كوتشي و 12 بلدية في تشيبا أوامر لمواطنيها بالخروج من منازلهم. كما نصحت وكالة الارصاد المواطنين بالحذر وعدم الاقتراب من البحر إلى حين إلغاء مذكرة التحذير، حيث قالت إنها مازالت ترصد نشاطا زلزاليا في المياه بالقرب من جزيرة تورشيما. وقالت السلطات المحلية إنها لم ترد لها حتى الآن تقارير تفيد بحدوث إصابات أو أضرار مادية في الجزر.

المصدر: وكالات
اليابان
طوكيو
المحيط الهادئ
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
"المعاشات"
علوم الدار
"المعاشات" توضح كيفية توظيف سنوات الخدمة للحصول على أفضل المنافع التأمينية
اليوم 10:53
«الإمبراطور» يعاني «الصدمة النفسية»
الرياضة
«الإمبراطور» يعاني «الصدمة النفسية»
اليوم 10:30
الذهب يربح 19 دولاراً في المعاملات الفورية
اقتصاد
الذهب يربح 19 دولاراً في المعاملات الفورية
اليوم 10:16
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©