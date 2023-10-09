زلزال جديد يضرب أفغانستان

هز زلزال آخر بقوة 4.9 ريختر غرب أفغانستان اليوم الاثنين، في وقت وصلت فيه حصيلة القتلى الرسمية من زلزال السبت الماضي إلى أكثر من ألفي شخص.

وأكد مركز المسح الجيولوجي الأميركي والسكان وقوع الهزات في المنطقة. ووصف طبيب في المنطقة زلزال اليوم الاثنين أنه "كان زلزالاً شديداً للغاية". وقال إن "السكان لجأوا إلى الحدائق والمساحات المفتوحة والمتنزهات".

ودمر الزلزال الذي بلغت قوته 6.3 ريختر مطلع الأسبوع، بشكل كامل 13 قرية على الأقل في مقاطعة زنده جان بولاية حيرات. ولا يزال السكان المحليون من مناطق أخرى، إضافة إلى فرق الإنقاذ، يحاولون رفع الجثث من تحت الأنقاض.

وفي الكثير من الولايات، يجمع المواطنون تبرعات من أجل الضحايا وأعلنت الحكومة مقتل 2053 شخصاً وإصابة ما يزيد على 1200 حتى الآن.