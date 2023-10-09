مصر تكثف الجهود لـ«وقف التصعيد» بين الفلسطينيين والإسرائيليين

يضاعف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاته العربية والدولية، اليوم الاثنين، من أجل «وقف التصعيد العسكري» بعد أكثر من ثمانٍ وأربعين ساعة من اندلاعه بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأجرى الرئيس المصري مشاورات هاتفية بهدف تنسيق الجهود من أجل «عودة الهدوء» مع العاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

تحادث السيسي هاتفياً، السبت، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأكد له أنه «أجرى اتصالات بالجانبين الفلسطيني والإسرائيلي... من أجل احتواء التصعيد الجاري»، وفق الرئاسة المصرية.

وفي اليوم نفسه، تحادث هاتفياً مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ومع المستشار الألماني أولاف شولتس.

في السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات مع نظرائه في المنطقة وبعض الدول الغربية.