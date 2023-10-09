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الكرملين يعلّق على التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الكرملين
9 أكتوبر 2023 17:40

علّقت روسيا، اليوم الاثنين، على التصعيد الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفة أنها تراقب الوضع «بقلق بالغ».
ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، القول إن هناك خطر أن يؤدي الوضع إلى تصعيد أوسع نطاقاً في المنطقة.
ودعا بيسكوف إلى وقف التصعيد. 
وقالت الرئاسة الروسية، اليوم، إن روسيا تراقب التصعيد العسكري «بقلق بالغ». 
بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن إقامة «دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل... هو السبيل الأكثر موثوقية لإيجاد حل».
وأجرى لافروف سلسلة من الاتصالات مع نظرائه في المنطقة لبحث التصعيد الأخير.

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