أردوغان يحذّر من استهداف المدنيين ويعرض الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن أنقرة مستعدة للعب دور الوسيط في التصعيد الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي كلمة متلفزة مساء الاثنين، قال أردوغان "نطلب من إسرائيل وقف قصفها للأراضي الفلسطينية ومن الفلسطينيين الكف عن مضايقة المستوطنات الإسرائيلية".

وقال "نعتقد أنه لن يكون هناك سلام في المنطقة بدون دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة".

من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان حذّر إسرائيل من شن هجوم "عشوائي" على المدنيين في قطاع غزة.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان، إن أردوغان أبلغ نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، في اتصال هاتفي، أن "ضرب المدنيين في غزة بطريقة عشوائية لن يؤدي سوى إلى زيادة المعاناة وتأجيج دوامة العنف في المنطقة".

وتحدث أردوغان هاتفيا أيضا مع قادة دول إقليمية بشأن التصعيد الحالي.