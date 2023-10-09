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الكاميرون: 27 قتيلاً في انهيار أرضي إثر أمطار غزيرة

الكاميرون: 27 قتيلاً في انهيار أرضي إثر أمطار غزيرة
10 أكتوبر 2023 01:18

ياوندي (الاتحاد) 

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قضى 27 شخصاً على الأقل في انزلاق تربة إثر هطول أمطار غزيرة مساء أمس الأول في ياوندي عاصمة الكاميرون، وفق حصيلة موقتة أعلنها مسؤول في أجهزة الإطفاء أمس.
وغالباً ما تنهار أجزاء كاملة من التربة خلال موسم الأمطار في ياوندي جارفة منازل مشيّدة بمواد هشة أحياناً على سفوح التلال.
ووقعت الكارثة مساء يوم الأحد في حي مبانكولو عند أطراف شمال غرب ياوندي، إثر انهيار سدّ يحبس مياه بحيرة اصطناعية أقيمت في المرتفعات، حسبما أوردت الشبكة التلفزيونية العامة «سي آر تي في».
وقال مساعد قائد فرق الإطفاء الوطنية دافيد بيتاتوا بوفونغ للصحافيين صباح أمس في الموقع: «انتشلنا عدداً من الجثث، ونواصل عمليات البحث».
وبعد قليل أعلن وزير إدارة المناطق بول أتانغا نجي ارتفاع عدد القتلى إلى 27.
وبث التلفزيون مشاهد تظهر سفح تلة منهاراً بالكامل، وما تبقى من منازل مشيدة بالخشب والطوب والصفائح المعدنية.
وقال داوودا عثمانو نائب مسؤول إدارة القطاع الثاني من ياوندي حيث مبانكولو، متحدثاً للإذاعة العامة: «حصل انهيار للتربة إثر أمطار غزيرة، وجرفت المياه كل شيء في طريقها».

الكاميرون
انهيار أرضي
أمطار غزيرة
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