الرئيس الصيني يستقبل وفداً من مجلس الشيوخ الأميركي

بكين (وكالات)

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينج، أمس، وفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في بكين، فيما أكد أن «العلاقات الصينية الأميركية هي أهم علاقة ثنائية في العالم».

وقال شي خلال حديثه مع الوفد الذي يقوده زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، إنه بالنسبة للصين، كان دائماً من الواضح أن المصالح المشتركة للبلدين أهم كثيراً من الخلافات بينهما.

وفي وقت سابق أمس، تحدث المسؤولون الأميركيون مع وزير الخارجية الصيني وانج يي. وقال وانج في تصريحات بثها تلفزيون «فينيكس تي في» الصيني: «آمل أن تساعد هذه الزيارة في أن ترى الولايات المتحدة الصين بطريقة أكثر دقة وأكثر موضوعية وتعيد العلاقات الصينية الأميركية إلى التطور السليم». وفي مقتطفات من تصريحاته بثها التلفزيون، قال شومر إن الولايات المتحدة ترغب في الاستقرار والعدالة ولا تسعى إلى الانفصال الاقتصادي عن الصين.