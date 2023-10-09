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الإمارات: دعم جميع الجهود الجادة لتحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا

محمد أبوشهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا (من المصدر)
10 أكتوبر 2023 01:18

نيويورك (الاتحاد)

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جددت دولة الإمارات، أمس، التأكيد على عزمها الراسخ في دعم جميع الجهود الجادة لتحقيق سلام عادل ومستدام يستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما يحترم سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية.
وأوضحت في بيان، أدلى به السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن السلام وحده سيحقق نهاية حاسمة للمعاناة، لذا يجب أن يكون السعي لتحقيق السلام هو هدفنا النهائي.
وقالت: «نذكر بأهمية الأشياء الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، ونشير إلى دعوة هذا المجلس في القرار رقم 2573 بضرورة أن تمتنع جميع الأطراف في النزاع المسلح عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو تعطيل الأشياء الأساسية التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين أحياء».
مواصلون متفرغون ومنظمات إغاثة تواصل تقديم خدمات حيوية للمصابين والنازحين جراء هذا النزاع.
وأكد أبوشهاب في بيان الإمارات على أهمية تسهيل عمل منظمات الإغاثة الحيوي في تقديم خدمات حيوية للمصابين والنازحين جراء النزاع، مشدداً على ضرورة أن تضمن جميع السلطات المعنية أن يتلقى العاملون في مجال الإغاثة والمرافق الإنسانية الحماية المقدمة لهم بموجب القانون الإنساني الدولي.
وقال أبوشهاب: «لا يمكن أبداً أن يكون المدنيون والأهداف المدنية هدفاً للهجمات، ويجب احترام مبادئ التناسب والتمييز الأساسية».
وأضاف: «تشكل الأضرار الواسعة والتدمير الذي لحق بالبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا مصدر قلق إضافي، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، فتوفير الكهرباء والتدفئة خلال الأشهر القادمة سيكون أمراً ملحّاً لصحة وسلامة المدنيين».

الإمارات
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