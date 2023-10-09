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اليمن: «الحوثي» انتهج صناعة الأزمات لتضليل المجتمع الدولي

الحوثيون اتخذوا إجراءات تعسفية ضد الخطوط الجوية اليمنية (أرشيفية)
10 أكتوبر 2023 01:18

عدن (الاتحاد)

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أكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي دأبت منذ الانقلاب على إفشال جهود التهدئة وإحلال السلام، وانتهاج سياسة الإفقار والتجويع وصناعة الأزمات، واستغلال الأوضاع الإنسانية لتضليل المجتمع الدولي، واستخدام المدنيين الواقعين تحت سيطرتها كرهائن للضغط والابتزاز وتحقيق مكاسب مادية وسياسية.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن تأكيد الحكومة دعمها جهود شركة الخطوط الجوية اليمنية لتعزيز رحلاتها الجوية من مطار صنعاء للعاصمة الأردنية عمان، وانفتاحها مع جهود توسيع الرحلات لوجهات أخرى، جاء انطلاقاً من مسؤولياتها الدستورية والقانونية والتزامها الثابت تجاه رعاياها في مختلف المناطق.
وأضاف الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية، أن جماعة الحوثي دأبت منذ الانقلاب على إفشال جهود التهدئة وإحلال السلام، وانتهاج سياسة الإفقار والتجويع بحق اليمنيين، وصناعة الأزمات، واستغلال الأوضاع الإنسانية لتضليل المجتمع الدولي، واستخدام المدنيين الواقعين تحت سيطرتها رهائن للضغط والابتزاز وتحقيق مكاسب مادية وسياسية.

اليمن
الحوثي
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