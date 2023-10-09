مباحثات لبنانية سورية حول ملف النازحين وسبل معالجته

شعبان بلال (بيروت، القاهرة)

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عبد الله بو حبيب، أمس، مع نظيره السوري فيصل المقداد، مسألة النازحين السوريين وسبل معالجتها.

وناقش الوزيران في اتصال هاتفي «الزيارة المرتقبة للوزير بوحبيب إلى سوريا لمناقشة مسألة النازحين السوريين وسبل معالجتها».

ويشهد لبنان موجة مستجدة من النزوح السوري عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، منذ حوالي شهرين، وغالبية النازحين الجدد هم من فئة الشباب، وتقوم القوى الأمنية بجهد كبير لمواجهة هذه الظاهرة، حيث أحبط الجيش في الأسابيع الماضية محاولات تسلل آلاف السوريين إلى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية.

ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان حوالي مليوني نازح، ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.

وقال وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، إن حسم ملف النازحين ضروري وملح، وأن السلطات السورية تمد يدها للتعاون وترحب بتنفيذ خطة العودة رغم الظروف الاقتصادية التي تعانيها، وأن الجانبين اللبناني والسوري أعدا خلال الفترة الماضية ورقة عمل وتفاهم لتنفيذ خطة إعادة النازحين وحمايتهم.

وقال: إن «عدم إنجاز ملف النازحين السوريين يضيع الفرص على لبنان الذي يتعرض لضغوط كبيرة بسبب اللاجئين الذين زاد عددهم عن مليوني شخص، في ظل ما يعانيه لبنان من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية».