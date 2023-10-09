الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مباحثات لبنانية سورية حول ملف النازحين وسبل معالجته

لاجئون سوريون تم إجلاؤهم قسراً من بلدة بشري (أرشيفية)
10 أكتوبر 2023 01:18

شعبان بلال (بيروت، القاهرة)

أخبار ذات صلة
«يونيفيل»: الوضع جنوبي لبنان لا يزال مستقراً ولكنه متقلب
ميقاتي: أولوية الحكومة حفظ الأمن في جنوب لبنان

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عبد الله بو حبيب، أمس، مع نظيره السوري فيصل المقداد، مسألة النازحين السوريين وسبل معالجتها. 
وناقش الوزيران في اتصال هاتفي «الزيارة المرتقبة للوزير بوحبيب إلى سوريا لمناقشة مسألة النازحين السوريين وسبل معالجتها». 
ويشهد لبنان موجة مستجدة من النزوح السوري عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، منذ حوالي شهرين، وغالبية النازحين الجدد هم من فئة الشباب، وتقوم القوى الأمنية بجهد كبير لمواجهة هذه الظاهرة، حيث أحبط الجيش في الأسابيع الماضية محاولات تسلل آلاف السوريين إلى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية. 
ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان حوالي مليوني نازح، ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة. 
وقال وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، إن حسم ملف النازحين ضروري وملح، وأن السلطات السورية تمد يدها للتعاون وترحب بتنفيذ خطة العودة رغم الظروف الاقتصادية التي تعانيها، وأن الجانبين اللبناني والسوري أعدا خلال الفترة الماضية ورقة عمل وتفاهم لتنفيذ خطة إعادة النازحين وحمايتهم.
وقال: إن «عدم إنجاز ملف النازحين السوريين يضيع الفرص على لبنان الذي يتعرض لضغوط كبيرة بسبب اللاجئين الذين زاد عددهم عن مليوني شخص، في ظل ما يعانيه لبنان من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية».

لبنان
سوريا
آخر الأخبار
الوصل وشباب الأهلي.. «الخطوة الأولى» إلى «كأس الطائرة»
الرياضة
الوصل وشباب الأهلي.. «الخطوة الأولى» إلى «كأس الطائرة»
اليوم 15:00
18 لاعباً في قائمة منتخب اليد لتصفيات الأولمبياد
الرياضة
18 لاعباً في قائمة منتخب اليد لتصفيات الأولمبياد
اليوم 14:57
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
علوم الدار
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
اليوم 14:54
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
علوم الدار
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
اليوم 14:47
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اقتصاد
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اليوم 14:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©