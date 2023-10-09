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مقتل 22 إرهابياً في الصومال

جنود صوماليون في مناطق محررة من «الشباب» بولاية غلمدغ (من المصدر)
10 أكتوبر 2023 01:18

مقديشو (الاتحاد)

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قتل 22 إرهابياً من حركة «الشباب» بعمليتين عسكريتين للجيش الصومالي وسط وجنوب البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أن الجيش الوطني تمكن من القضاء على 20 عنصراً من ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» خلال عملية عسكرية جرت في منطقة «شبيلو» بمحافظة «مدغ»  في ولاية «غلمدغ» وسط البلاد. وأفاد بيان أن «العملية حققت الهدف المنشود، حيث تم استهداف مركبات كانت تنقل معدات من المتفجرات والأسلحة والأغذية والأدوية وأغراض أخرى إلى فلول المتمردين».
وتواصل القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع القوات المحلية، عمليات تصفية فلول مليشيات «الشباب» الذين يختبئون في بعض المناطق القريبة من منطقة «شبيلو».
وفي سياق متصل، قتل عنصران من حركة «الشباب» في عملية عسكرية نفّذها الجيش أمس، في قرية «غرلو» التابعة لمدينة «جنالي» بولاية «جنوب الغرب» الإقليمية.
وخلال العملية، صادر الجيش، معدات قتالية، وقنابل يدوية كانت في حوزة فلول المتمردين.
وأوضح ضباط الجيش، أن «القوات المسلحة بالتعاون مع القوات المحلية تواصل ملاحقة الخلايا الإرهابية في خطوة لتطهير جميع مناطق إقليم شبيلي السفلى من براثن الإرهابيين».

الصومال
حركة الشباب الإرهابية
الجيش الصومالي
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