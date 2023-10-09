الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ميقاتي: أولوية الحكومة حفظ الأمن في جنوب لبنان

ميقاتي: أولوية الحكومة حفظ الأمن في جنوب لبنان
10 أكتوبر 2023 01:18

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وزارة الدفاع تنفي مزاعم إعلامية حول وصول طائرات عسكرية أمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية
تمويل أممي عاجل لدعم الجهود الإنسانية الفورية في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، قصف أهداف عدة داخل لبنان بواسطة مروحيات هجومية، كما أعلن أنه قتل بالرصاص عدداً من المشتبه بهم دخلوا إسرائيل من لبنان. 
وقال الجيش في بيان «في أعقاب تقرير أولي، قتل جنود الجيش الإسرائيلي عدداً من المشتبه بهم المسلحين الذين تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية».
وأكد البيان أن «الجيش يواصل تمشيط المنطقة التي تعرضت لقصف بمروحيات الجيش». 
وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن «القوات الإسرائيلية قصفت بالمدفعية منطقة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي وصولاً إلى بلدات مروحين والبستان والزلوطية».
وسرعان ما توسّعت دائرة القصف لتشمل بلدات عدّة، بينها بلدة «عيتا الشعب»، بينما سجل تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية في المنطقة. 
وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن الأولوية لدى الحكومة هي حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، والالتزام بالقرار 1701.
وأضاف ميقاتي في بيان: «الأولوية لدى الحكومة هي لحفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، واستمرار الهدوء على الخط الأزرق والالتزام بالقرار 1701».
وأشار إلى «أن تحصين لبنان في وجه التطورات العاصفة، يقتضي الإسراع في انتخاب رئيس جديد ووقف التشنجات السياسية القائمة».

الجيش الإسرائيلي
إسرائيل
لبنان
نجيب ميقاتي
آخر الأخبار
الوصل وشباب الأهلي.. «الخطوة الأولى» إلى «كأس الطائرة»
الرياضة
الوصل وشباب الأهلي.. «الخطوة الأولى» إلى «كأس الطائرة»
اليوم 15:00
18 لاعباً في قائمة منتخب اليد لتصفيات الأولمبياد
الرياضة
18 لاعباً في قائمة منتخب اليد لتصفيات الأولمبياد
اليوم 14:57
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
علوم الدار
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
اليوم 14:54
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
علوم الدار
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
اليوم 14:47
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اقتصاد
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اليوم 14:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©