ميقاتي: أولوية الحكومة حفظ الأمن في جنوب لبنان

بيروت (الاتحاد)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، قصف أهداف عدة داخل لبنان بواسطة مروحيات هجومية، كما أعلن أنه قتل بالرصاص عدداً من المشتبه بهم دخلوا إسرائيل من لبنان.

وقال الجيش في بيان «في أعقاب تقرير أولي، قتل جنود الجيش الإسرائيلي عدداً من المشتبه بهم المسلحين الذين تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية».

وأكد البيان أن «الجيش يواصل تمشيط المنطقة التي تعرضت لقصف بمروحيات الجيش».

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن «القوات الإسرائيلية قصفت بالمدفعية منطقة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي وصولاً إلى بلدات مروحين والبستان والزلوطية».

وسرعان ما توسّعت دائرة القصف لتشمل بلدات عدّة، بينها بلدة «عيتا الشعب»، بينما سجل تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية في المنطقة.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن الأولوية لدى الحكومة هي حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، والالتزام بالقرار 1701.

وأضاف ميقاتي في بيان: «الأولوية لدى الحكومة هي لحفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، واستمرار الهدوء على الخط الأزرق والالتزام بالقرار 1701».

وأشار إلى «أن تحصين لبنان في وجه التطورات العاصفة، يقتضي الإسراع في انتخاب رئيس جديد ووقف التشنجات السياسية القائمة».