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روبرت كينيدي يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية

روبرت كينيدي يعلن ترشحه أمام أنصاره
10 أكتوبر 2023 01:02

تخلى روبرت إف. كينيدي جونيور، الاثنين، عن محاولته لخوض سباق الرئاسة الأميركية عن الحزب الديمقراطي، حيث أتى إلى فيلادلفيا ليعلن أنه سيسعى بدلا من ذلك إلى دخول البيت الأبيض كمستقل.
وأعلن كينيدي، البالغ 69 عاما، قراره أمام حشد من المؤيدين في مركز للتسوق.
في الولايات المتأرجحة الرئيسية مثل بنسلفانيا، يمكن أن يكون للمرشح المستقل تأثير كبير على نتيجة السباق الرئاسي.

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  • روبرت كينيدي
    روبرت كينيدي

وأعلن كينيدي أن حملته مستقلة عن وول ستريت، والتكنولوجيا الكبيرة، وشركات الأدوية الكبرى، وشركات الزراعة الكبرى والمقاولين العسكريين، وجماعات الضغط، و "وسائل إعلام المرتزقة" ونظام الحزبين.
وقال "في بلد مستقطب، من السهل على القوى الفاسدة التلاعب والسيطرة وتجريد الثروة وحرياتها وإنصافها وكرامتها" وذلك فيما هتف أنصاره وحملوا لافتات "كينيدي 24". 

المصدر: د ب أ
روبرت كينيدي
الانتخابات الرئاسية الأميركية
الترشح
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