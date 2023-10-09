الأمم المتحدة: التصعيد يؤدي إلى المزيد من المعاناة وعدم الاستقرار

جنيف (الاتحاد)

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أمس، إن العالم يشهد الآن حرباً أخرى في الشرق الأوسط سيؤدي تصعيدها حتماً إلى المزيد من المعاناة للمدنيين، وتهدد بجلب حالة من عدم الاستقرار الخطر إلى منطقة تعاني بالفعل من التوترات.

جاء ذلك في كلمة غراندي مفتتحاً اجتماعات اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي، مشيراً إلى أن الصراعات هي التي تدفع بالنزوح القسري إلى أعداد غير مسبوقة ليصل عدد النازحين في العالم حالياً إلى نحو 110 ملايين لاجئ ونازح وهو أعلى رقم منذ عقود.

وأوضح أنه مع «تزايد الصراعات يتزايد أيضاً عدم احترام القانون الإنساني الدولي، فيصبح المدنيون هم الأكثر تضرراً فيضطر الأبرياء إلى الفرار للبقاء على قيد الحياة في رحلات شاقة يشوبها العنف بجميع أنواعه».

ولفت إلى أن «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مكلفة بحماية 110 ملايين شخص ومساعدتهم وإيجاد الحلول لهم لكنها تمر بواحدة من أصعب اللحظات في تاريخها وسط عالم منقسم ومجزأ ومنغلق على نفسه بشكل متزايد».

وأعرب المفوض الأممي عن قلقه من «الوضع العالمي الرهيب بالفعل ويزداد سوءاً مع غياب الحلول السياسية إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية السلبية التي تمتزج مع نتائج الصراعات والعنف والاضطهاد».