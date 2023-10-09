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السيسي وأردوغان يبحثان جهود احتواء التصعيد في المنطقة

صورة مجمعة للرئيسين السيسي وأردوغان
10 أكتوبر 2023 01:21

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي أن "الاتصال تناول التشاور بشأن جهود احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ظل التطورات المتلاحقة على هذا الصعيد التي تنذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة".
واضف المتحدث "توافق الرئيسان بشأن أهمية حث كافة الأطراف على الوقف الفوري للمواجهات والعنف، وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح، أخذا في الاعتبار ضرورة حماية المدنيين وتأمين الأوضاع الإنسانية الملائمة لمعيشتهم وحياتهم".
كما أكد الرئيسان، في ذات السياق، أن إنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بشكل نهائي يتأتى عن طريق إتاحة الأمل والأفق السياسي، وتطبيق حل الدولتين استناداً إلى المرجعيات المعتمدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة. 

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عبد الفتاح السيسي
رجب طيب أردوغان
تصعيد
إسرائيل
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